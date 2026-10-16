Gonda News: विभीषण की शरणागत और सेतुबंध की लीला का मंचन

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समुद्र से मार्ग नहीं मिलने पर श्रीराम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। इसके बाद समुद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने सेतु निर्माण का सुझाव दिया। श्रीराम के आदेश पर वानर सेना ने नल-नील के सहयोग से समुद्र पर पुल बनाना शुरू किया। इस दौरान पत्थरों पर श्रीराम नाम लिखने और उन्हें समुद्र में डालने के प्रसंग का भी मंचन किया गया। इसके बाद श्रीराम और लक्ष्मण ने रामेश्वरम की स्थापना कर पूजन किया। अंत में वानर सेना सेतु के रास्ते लंका की ओर रवाना हुई। लीला का संचालन पंडित रामचरित्र मिश्र ने किया।इटियाथोक। अयाह स्थित कोटरा माता मंदिर में बृहस्पतिवार को भरत मिलाप की लीला का मंचन किया गया। भगवान श्रीराम के त्याग, पिता के वचन के प्रति समर्पण और भरत के भ्रातृप्रेम के प्रसंगों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। वहीं, श्रीराम जानकी मंदिर करूआपारा की ओर से आयोजित रामलीला में बृहस्पतिवार को राम-केवट संवाद का मंचन किया गया। भगवान श्रीराम के वनगमन, केवट से भेंट और राजा दशरथ के प्राण त्यागने तक के प्रसंगों ने दर्शकों को भावुक कर दिया।