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भक्तिधाम स्थित चारों धाम मंदिर की स्थापना भारत रत्न राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख ने की थी। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर बृहस्पतिवार को मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल, डीआईजी अशोक कुमार शुक्ल, जिलाधिकारी रमेश रंजन और पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।अधिकारियों ने साफ-सफाई, सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, पेयजल और बिजली व्यवस्था की समीक्षा की। मंडलायुक्त ने सभी तैयारियां समय से पूरी करने और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने कार्यक्रम समाप्त होने तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित स्थलों पर मुस्तैद रहने को कहा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल और आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।