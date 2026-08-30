Gonda News: फर्जी ब्लड बैंक कार्ड मामले में जमानत अर्जी खारिज

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गोंडा। कटरा बाजार में घर से जेवरात व नकदी चोरी के आरोपी मोहम्मद नईम को अदालत ने सशर्त जमानत दे दी। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दानिश हुसैन की अदालत ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें व व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर रिहाई का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार नईम पर रुखसार के घर से सोने-चांदी के जेवर और 28,500 रुपये चोरी करने का आरोप है। - संवादगोंडा। सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण हटाने के मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय संदीप तिवारी की अदालत ने उपजिलाधिकारी करनैलगंज का आदेश निरस्त कर दिया। मामला मंशा राम की दांडिक निगरानी याचिका से जुड़ा है। दोनों पक्षों को 29 सितंबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।-संवादगोंडा। संतोष की मौत मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संदीप तिवारी की अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के शिकायत खारिज करने के आदेश को निरस्त कर दिया। शिवमुंदर ने बेटे संतोष की हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। आरोप था कि 12 मई 2015 को कुछ लोग संतोष को बाइक से ले गए थे, जिसके चार दिन बाद उसकी मौत की सूचना मिली। पोस्टमार्टम में जहर पाए जाने के बावजूद निचली अदालत ने इस तथ्य पर पर्याप्त विचार नहीं किया। निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए मामला दोबारा सुनने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।-संवादगोंडा। सिविल जज (जू.डि.)/एफटीसी द्वितीय योगेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने करीब 10 साल पुराने प्रकीर्ण वाद में परिवादी की लगातार अनुपस्थिति पर परिवाद निरस्त कर दिया। मामला वर्ष 2016 में चिन्ताराम बनाम बच्चाराम आदि के नाम से दर्ज हुआ था। सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से लगातार कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। -संवाद