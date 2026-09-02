Gonda News: पालिकाध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितता का आरोप

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आवास विकास कॉलोनी के सभासद अनूप कुमार श्रीवास्तव, रकाबगंज के सभासद फहीम सिद्दीकी और पटेलनगर के सभासद अब्दुल्ला अंसारी की ओर से दिए गए प्रत्यावेदन में 32 नाला सफाई के टेंडर में अनियमितता होने की आशंका जताई गई है। सभासदों ने कुछ बिलों के सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है।बिना टेंडर बड़े कार्य कराए जाने और सरकारी निधि के इस्तेमाल में नियमों की अनदेखी किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। प्रत्यावेदन में यह भी कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से पटल लिपिक का काम लिया गया। सभासदों ने पूर्व में पीओपी, जीएसटी और नजूल भूमि से संबंधित मामलों में भी अनियमितताओं की जांच की मांग की है।पालिकाध्यक्ष उजमा राशिद और उनके पति सैयद राशिद इकबाल ने सभासदों की ओर से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि दबाव बनाने की मंशा से इस तरह की शिकायतें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जांच होने पर सभी आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।