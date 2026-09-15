Gonda News: गांवों में पहुंचेगा प्रशासन, मिलेगा योजनाओं का लाभ

विज्ञापन

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने अधिकारियों को तैयारी और निगरानी के निर्देश दिए हैं। अभियान में 13 प्रमुख कार्यक्रम होंगे। 17 सितंबर को ‘सेवा दिवस-आशीर्वाद का दीया’ से शुरुआत होगी। इसमें लाभार्थियों की सूची तैयार करने के साथ स्वास्थ्य जांच, रक्तदान और दिव्यांगजन कल्याण कार्यक्रम होंगे। अस्पतालों में फल वितरण और विश्वकर्मा जयंती पर टूलकिट भी बांटी जाएगी। सरकार आपके द्वार शिविरों में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ विभिन्न योजनाओं के आवेदन और सत्यापन की सुविधा मिलेगी। पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़कर 100 प्रतिशत संतृप्ति का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम चौपालों में योजनाओं की पहुंच का फीडबैक भी लिया जाएगा।अभियान में ग्राम पंचायतवार विकास कार्यों का डिजिटल डाटा बैंक तैयार होगा। इसमें काम से पहले और बाद के फोटो, वीडियो व ड्रोन फुटेज शामिल किए जाएंगे। सात अक्तूबर को ‘सेवा ज्योति कलश यात्रा’ और 17 अक्तूबर को ‘सुशासन सेवा संवाद’ के साथ अभियान का समापन होगा। स्वच्छता, वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वास्थ्य, शिक्षा, नशामुक्ति और डिजिटल साक्षरता समेत 25 सेवा गतिविधियां भी होंगी।