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Gonda News: मंडल में 330 गांव हुए वाद मुक्त, 769 विवादों का हुआ समाधान

Sat, 29 Aug 2026 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 29 Aug 2026 11:23 PM IST
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330 villages in the division became dispute-free; 769 disputes were resolved
गोंडा। गांवों में छोटे-छोटे विवादों को लेकर होने वाली मुकदमेबाजी कम करने के लिए देवीपाटन मंडल में ‘वाद मुक्त देवीपाटन : संवाद से समाधान’ अभियान चलाया जा रहा है। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत अब तक 330 गांवों को वाद मुक्त घोषित किया जा चुका है। वहीं, आपसी बातचीत और सहमति से 769 विवादों का समाधान कराया गया है।
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गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती की 16 तहसीलों में अभियान चल रहा है। इसके लिए 500 गांवों का चयन किया गया है। गांव में ही विवाद सुलझाने के लिए पांच सदस्यीय मध्यस्थता समिति बनाई गई है। इसमें लेखपाल, पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, महिला प्रतिनिधि और गांव के वरिष्ठ सदस्य शामिल हैं। समिति के सदस्य दोनों पक्षों की बात सुनकर आपसी सहमति से विवाद का समाधान कराने का प्रयास करते हैं। अभियान के तहत चकमार्ग, रास्ते, नाली, जमीन के बंटवारे, वरासत और सीमा से जुड़े विवादों को प्राथमिकता से सुलझाया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर मौके पर जाकर जमीन की स्थिति भी देखी जा रही है।
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बहराइच में सबसे अधिक गांव हुए वाद मुक्त
जनपदवार आंकड़ों के अनुसार बहराइच में 109 गांव, बलरामपुर में 86, गोंडा में 82 और श्रावस्ती में 53 गांव वाद मुक्त घोषित किए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य अभियान के तहत चयनित सभी 500 गांवों को वाद-मुक्त करना है। इससे ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों बचेंगे और आपसी विवाद भी बातचीत से सुलझ सकेंगे।
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