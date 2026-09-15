Ghazipur News: साइबर ठगी के शिकार 92 लोगों के 5.57 लाख रुपये लौटाए
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:49 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:49 AM IST
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गाजीपुर। साइबर ठगी के शिकार 92 लोगों को पुलिस की साइबर सेल ने राहत दिलाई है। साइबर अपराधियों के खातों में पहुंची 5,57,044 रुपये की रकम को होल्ड और लीन कराकर विधिक प्रक्रिया के बाद पीड़ितों के मूल बैंक खातों में वापस कराया गया है।
एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि साइबर सेल ने गृह मंत्रालय के अधीन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के एमआरएम पोर्टल से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की। साइबर सेल ने विभिन्न बैंकों, डिजिटल पेमेंट गेटवे और संबंधित वित्तीय संस्थानों से तत्काल समन्वय स्थापित कर ठगी की रकम को बीच में ही होल्ड और लीन कराया।
एसपी ने लोगों से साइबर ठगी के प्रति सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति से ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम कार्ड नंबर या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें।
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किसी के कहने पर एनी डेस्क, टीम वीवर जैसे स्क्रीन शेयरिंग एप डाउनलोड न करें और अनजान लिंक पर क्लिक करने या अनधिकृत क्यूआर कोड स्कैन करने से बचें। साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक विवेक पाठक, आरक्षी शिवम सिंह, शुभम सिंह और प्रेमशंकर की टीम ने कार्रवाई की।
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एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि साइबर सेल ने गृह मंत्रालय के अधीन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के एमआरएम पोर्टल से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की। साइबर सेल ने विभिन्न बैंकों, डिजिटल पेमेंट गेटवे और संबंधित वित्तीय संस्थानों से तत्काल समन्वय स्थापित कर ठगी की रकम को बीच में ही होल्ड और लीन कराया।
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एसपी ने लोगों से साइबर ठगी के प्रति सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति से ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम कार्ड नंबर या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें।
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किसी के कहने पर एनी डेस्क, टीम वीवर जैसे स्क्रीन शेयरिंग एप डाउनलोड न करें और अनजान लिंक पर क्लिक करने या अनधिकृत क्यूआर कोड स्कैन करने से बचें। साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक विवेक पाठक, आरक्षी शिवम सिंह, शुभम सिंह और प्रेमशंकर की टीम ने कार्रवाई की।