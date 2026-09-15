Ghazipur News: पंडालों में खुले पट, श्रद्धालुओं ने प्रथमेश का किया पूजन

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शहर के मिश्रबाजार, चीतनाथ, झंडातर आदि जगहों पर बनाए गए पंडाल में एक दिन पूर्व भगवान गणेश की प्रतिमा गाजे-बाजे संग लाई गई। गणेश चतुर्थी पर विधि-विधान से पूजन करके गजानन का पट खोला गया। उनका पट खुलते ही आरती की गई और पूरा माहौल जयकारे से गूंज उठा। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया।भगवान गणेश का दर्शन करने के लिए शाम होते ही लोग सड़कों पर निकलना शुरू कर दिए। इसके कारण शहर की सड़कों पर रौनक देखने को मिली। देर रात तक शहर गुलजार रहा। वहीं पंडालों का आकर्षक तरीके से सजावट की गई थी।साथ ही पंडाल के आसपास के मार्गों को झालर व रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। शाम होते ही पंडाल वाले इलाके रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे।