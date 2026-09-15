Ghazipur News: पंडालों में खुले पट, श्रद्धालुओं ने प्रथमेश का किया पूजन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:31 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:31 AM IST
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गाजीपुर। शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित पंडालों में सोमवार को भगवान गजानन का विधि-विधान से पूजन करके पट खुला। इसके साथ ही पूरा वातावरण गणपति मोरया, बप्पा मोरया रे के जयकारे से गूंज उठा। इस दौरान भगवान गणेश की विशेष आरती की गई। आरती में शामिल होकर भक्तों ने विश्व कल्याण की कामना की।
शहर के मिश्रबाजार, चीतनाथ, झंडातर आदि जगहों पर बनाए गए पंडाल में एक दिन पूर्व भगवान गणेश की प्रतिमा गाजे-बाजे संग लाई गई। गणेश चतुर्थी पर विधि-विधान से पूजन करके गजानन का पट खोला गया। उनका पट खुलते ही आरती की गई और पूरा माहौल जयकारे से गूंज उठा। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया।
भगवान गणेश का दर्शन करने के लिए शाम होते ही लोग सड़कों पर निकलना शुरू कर दिए। इसके कारण शहर की सड़कों पर रौनक देखने को मिली। देर रात तक शहर गुलजार रहा। वहीं पंडालों का आकर्षक तरीके से सजावट की गई थी।
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साथ ही पंडाल के आसपास के मार्गों को झालर व रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। शाम होते ही पंडाल वाले इलाके रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे।
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शहर के मिश्रबाजार, चीतनाथ, झंडातर आदि जगहों पर बनाए गए पंडाल में एक दिन पूर्व भगवान गणेश की प्रतिमा गाजे-बाजे संग लाई गई। गणेश चतुर्थी पर विधि-विधान से पूजन करके गजानन का पट खोला गया। उनका पट खुलते ही आरती की गई और पूरा माहौल जयकारे से गूंज उठा। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया।
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भगवान गणेश का दर्शन करने के लिए शाम होते ही लोग सड़कों पर निकलना शुरू कर दिए। इसके कारण शहर की सड़कों पर रौनक देखने को मिली। देर रात तक शहर गुलजार रहा। वहीं पंडालों का आकर्षक तरीके से सजावट की गई थी।
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साथ ही पंडाल के आसपास के मार्गों को झालर व रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। शाम होते ही पंडाल वाले इलाके रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे।