Ghazipur News: विद्यालय बंद मिलने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक को किया निलंबित
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:41 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:41 AM IST
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गाजीपुर। प्राथमिक विद्यालय हरदासपुर काशी के प्रभारी प्रधानाध्यापक को बीएसए ने निलंबित कर दिया। बीएसए उपासना रानी वर्मा ने बताया कि 31 अगस्त को मनिहारी के खंड शिक्षा अधिकारी हेमवंत कुमार ने प्राथमिक विद्यालय हरदासपुर काशी का निरीक्षण किया था।
इस दौरान विद्यालय बंद मिला साथ ही कुल नामांकन 12 के सापेक्ष एक भी छात्र उपस्थित नहीं पाया गया। इसके साथ ही विद्यालय का भौतिक एवं शैक्षिक परिवेश संतोषजनक नहीं पाया गया। विद्यालय में यू-डायस का कार्य एवं निपुण लक्ष्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने का मामला भी सामने आया था।
उन्होंने इसकी रिपोर्ट बीएसए को सौंपी थी। बीएसए ने प्रभारी प्रधानाध्यापक सुभाष राम को निलंबित कर प्राथमिक विद्यालय गोपपुर से संबद्ध कर बीईओ बिरनो को जांच अधिकारी नामित किया है। संवाद
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इस दौरान विद्यालय बंद मिला साथ ही कुल नामांकन 12 के सापेक्ष एक भी छात्र उपस्थित नहीं पाया गया। इसके साथ ही विद्यालय का भौतिक एवं शैक्षिक परिवेश संतोषजनक नहीं पाया गया। विद्यालय में यू-डायस का कार्य एवं निपुण लक्ष्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने का मामला भी सामने आया था।
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उन्होंने इसकी रिपोर्ट बीएसए को सौंपी थी। बीएसए ने प्रभारी प्रधानाध्यापक सुभाष राम को निलंबित कर प्राथमिक विद्यालय गोपपुर से संबद्ध कर बीईओ बिरनो को जांच अधिकारी नामित किया है। संवाद
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