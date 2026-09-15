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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Work on installing lifts at platforms 4 and 5 of the City Railway Station has begun; a pit has been dug for the foundation.

Ghazipur News: सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म चार और पांच पर लिफ्ट लगाने का काम शुरू, फाउंडेशन के लिए खोदा गया गड्ढा

Tue, 15 Sep 2026 12:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:45 AM IST
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Work on installing lifts at platforms 4 and 5 of the City Railway Station has begun; a pit has been dug for the foundation.
गाजीपुर। रेलवे प्रशासन की ओर से रेल यात्रियों को बड़ी सौगात दी गई है। सिटी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर चार व पांच अब लिफ्ट की सुविधा से लैस होगा। रेलवे प्रशासन से इसकी मंजूरी मिल गई है। लिफ्ट लगाने में 60 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
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इससे पांच हजार यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक, दो व तीन पर पहले से ही लिफ्ट की सुविधा मौजूद है।
लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर चार व पांच पर लिफ्ट नहीं थी। इसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यात्री फुट ओवरब्रिज के सहारे प्लेटफॉर्म नंबर चार व पांच पर पहुंचते थे। इसके कारण बीमार व बुजुर्ग यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
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यात्रियों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से 2025 में प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। प्रस्ताव को मंजूर करते हुए बजट जारी किया गया।
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प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म चार व पांच पर लिफ्ट लगाने के लिए फाउंडेशन निर्माण की कवायद के तहत खोदाई करके गड्ढा किया जा रहा है। गड्ढे में यात्री गिरकर चोटिल न होने पाए। इसके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। रेलवे प्रशासन का दावा है कि छह महीने के अंदर सिटी रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म चार व पांच लिफ्ट की सुविधा से लैस होगा।
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