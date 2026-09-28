Ghazipur News: रामलीला समिति की नई कार्यकारिणी गठित, अरविंद कुमार अध्यक्ष, सचिन बने उपाध्यक्ष
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:15 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:15 AM IST
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जमानिया। स्थानीय कस्बा के श्री प्राचीन रामलीला समिति की बैठक शनिवार की शाम बलुआ घाट पर हुई। इसमें सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। बैठक में आगामी रामलीला के सफल संचालन को लेकर नई कार्यकारिणी गठित की गई। साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष रामलीला का मंचन 10 अक्तूबर से प्रारंभ होगा। बैठक में सर्वसम्मति से अरविंद कुमार वर्मा को समिति का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद पर सचिन कुमार वर्मा व अंजनी कुमार गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर नारायण दास चौरसिया तथा संरक्षक पद पर कमल कुमार निगम का चयन किया गया। वहीं, महामंत्री पद की जिम्मेदारी राजेश चौधरी व मुन्ना गुप्ता को सौंपी गई और राम सिंह को कोषाध्यक्ष चुना गया। समिति की बैठक में यह भी तय हुआ कि उपजिलाधिकारी जमानिया, क्षेत्राधिकारी जमानिया और प्रभारी निरीक्षक जमानिया को समिति में पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा समिति का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया, जिसके बाद नई कार्यकारिणी का चुनाव/गठन किया जाएगा। नई कार्यकारिणी की आगामी बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी। बैठक की कार्यवाही का विवरण नारायण दास द्वारा लेखबद्ध किया गया, जिसकी तस्दीक श्रीकांत पांडेय ने की तथा गवाह के रूप में राम सिंह व रतन कुमार ने हस्ताक्षर किए।
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