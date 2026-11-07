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Ghazipur News: दीपावली पर गुलजार हुए बाजार

Sat, 07 Nov 2026 11:15 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:15 PM IST
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Markets come alive for Diwali
शहर के मिश्रबाजार स्थित दुकान पर सजावटी सामग्री की खरीदारी करते लोग। संवाद
गाजीपुर। दीपावली के उल्लास और उत्साह के बीच शनिवार को शहर के बाजारों में रौनक देखते ही बनी। पर्व की पूर्व संध्या पर सुबह से ही प्रमुख बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मिठाई, पूजन सामग्री और अन्य जरूरी सामान की दुकानों पर लोगों की चहल-पहल रही।
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देर शाम तक बाजारों में खरीदारी का सिलसिला चलता रहा। ग्राहकों की भीड़ से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे। दीपावली के स्वागत में पूरा बाजार उत्सवी रंग में नजर आया।
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नगर के मिश्रबाजार, महुआबाग, बंशीबाजार, लंका, स्टेशन रोड, सिंचाई विभाग चौराहा, लालदरवाजा सहित विभिन्न इलाकों में दुकानदारों ने रंग-बिरंगी सजावट कर ग्राहकों का स्वागत किया। विशेष रूप से मिठाई, सराफा, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सजावटी सामान की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। महिलाओं ने गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों की भी खूब खरीदारी की। संवाद
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