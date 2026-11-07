Ghazipur News: दीपावली पर गुलजार हुए बाजार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:15 PM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:15 PM IST
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गाजीपुर। दीपावली के उल्लास और उत्साह के बीच शनिवार को शहर के बाजारों में रौनक देखते ही बनी। पर्व की पूर्व संध्या पर सुबह से ही प्रमुख बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मिठाई, पूजन सामग्री और अन्य जरूरी सामान की दुकानों पर लोगों की चहल-पहल रही।
देर शाम तक बाजारों में खरीदारी का सिलसिला चलता रहा। ग्राहकों की भीड़ से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे। दीपावली के स्वागत में पूरा बाजार उत्सवी रंग में नजर आया।
नगर के मिश्रबाजार, महुआबाग, बंशीबाजार, लंका, स्टेशन रोड, सिंचाई विभाग चौराहा, लालदरवाजा सहित विभिन्न इलाकों में दुकानदारों ने रंग-बिरंगी सजावट कर ग्राहकों का स्वागत किया। विशेष रूप से मिठाई, सराफा, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सजावटी सामान की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। महिलाओं ने गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों की भी खूब खरीदारी की। संवाद
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देर शाम तक बाजारों में खरीदारी का सिलसिला चलता रहा। ग्राहकों की भीड़ से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे। दीपावली के स्वागत में पूरा बाजार उत्सवी रंग में नजर आया।
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नगर के मिश्रबाजार, महुआबाग, बंशीबाजार, लंका, स्टेशन रोड, सिंचाई विभाग चौराहा, लालदरवाजा सहित विभिन्न इलाकों में दुकानदारों ने रंग-बिरंगी सजावट कर ग्राहकों का स्वागत किया। विशेष रूप से मिठाई, सराफा, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सजावटी सामान की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। महिलाओं ने गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों की भी खूब खरीदारी की। संवाद
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