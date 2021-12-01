Ghazipur News: स्टोर बंद होने के बाद अंदर छिपा रहा, कैश काउंटर तोड़कर चोरी की कोशिश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:04 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:04 AM IST
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गाजीपुर। शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित जालान्स मेगा स्टोर में चोरी के इरादे से एक व्यक्ति रात में स्टोर के अंदर ही छिपा रहा। स्टोर बंद होने के बाद उसने कैश काउंटर का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। सुबह स्टोर खुलने पर घटना का पता चला। कर्मचारियों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली प्रभारी प्रमोद सिंह ने बताया कि आरोपी राम यादव निवासी दुर्खुशी तवकलपुर, थाना मरदह को औजार के साथ गिरफ्तार किया गया है। स्टोर मैनेजर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 20 सितंबर की शाम करीब 7:54 बजे राम यादव ग्राहक बनकर स्टोर में आया था। वह सामान देखने के बहाने अंदर गया और मौका पाकर वहीं छिप गया। रात करीब 9:39 बजे स्टोर बंद होने के बाद भी वह बाहर नहीं निकला। 21 सितंबर की सुबह करीब 9:34 बजे स्टोर खुलने पर कर्मचारियों ने कैश काउंटर का ताला टूटा देखा। छानबीन करने पर राम यादव के अंदर छिपे होने और कैश काउंटर तोड़कर चोरी का प्रयास करने की जानकारी हुई।
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