फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   The world should be filled with the fragrance of poetry, you should write night queen in your ghazal.

Ghazipur News: खुश्बू-ए शेर से महक जाए जहां, तुम गजल में जरा रातरानी लिखो

Tue, 22 Sep 2026 11:53 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
The world should be filled with the fragrance of poetry, you should write night queen in your ghazal.
शेखनपुर में अ​खिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से आयोजित काव्य गोष्ठी-स्रोत-संगठन
गंगौली। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वावधान में वरिष्ठ कवि यशवंत सिंह यश के शेखनपुर स्थित आवास पर सोमवार की शाम काव्य गोष्ठी हुई। इसमें कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण, जीवन के संघर्ष, मानवीय संवेदनाओं और प्रेम की महत्ता को स्वर दिया। इस दौरान युवा गजलकार गोपाल गौरव ने खुश्बुए शेर से महक जाए जहां, तुम गजल में जरा रातरानी लिखो सुनाकर वाहवाही बटोरी।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा के भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने कहा कि वर्तमान विसंगतिपूर्ण समय में साहित्य का दायित्व और बढ़ गया है। साहित्य को सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ मानवीय मूल्यों के संरक्षण की भूमिका निभानी होगी। अध्यक्षता वरिष्ठ कवि यशवंत सिंह यश ने की। संचालन नवगीतकार डॉ. अक्षय पाण्डेय ने किया।
विज्ञापन

काव्य पाठ की शुरुआत महाकवि कामेश्वर द्विवेदी की वाणी-वंदना से हुई। वरिष्ठ गीतकार हरिशंकर पाण्डेय ने जीवन के असमंजस को रचना के जरिये सामने रखा। डॉ. अक्षय पाण्डेय ने लोकतंत्र के बदलते स्वरूप पर केंद्रित नवगीत प्रस्तुत किया। उमाशंकर पथिक ने जीवन-संघर्ष और साधना को स्वर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कामेश्वर द्विवेदी ने प्रेम को अंतःप्रकाश का आधार बताते हुए रचना सुनाई। इस दौरान वीरवंत सिंह, डॉ. गौरव सिंह, डॉ. सौरभ सिंह, डॉ. राजेश सहित साहित्यप्रेमी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed