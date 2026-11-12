गाजीपुर: अजय हत्याकांड में चार और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, तालाब की जमीन पर कब्जे की होगी जांच

पौने दो बीघा तालाब की जमीन पर कब्जे का आरोप

परिजनों ने जिलाधिकारी से मुलाकात के दौरान ग्रामसभा की सुरक्षित तालाब की जमीन पर कब्जे का मुद्दा भी उठाया। आरोप है कि संजय बिंद ने तत्कालीन लेखपाल से मिलीभगत कर तालाब की जमीन पर कब्जा किया है।



विजय कुमार के मुताबिक, राजस्व अभिलेखों में करीब पौने दो बीघा जमीन तालाब के रूप में दर्ज है। आरोप है कि जमीन पर कब्जा कर 20-20 लाख रुपये प्रति बिस्वा के हिसाब से बिक्री की गई। वहां अब भी अवैध निर्माण कराया जा रहा है। परिवार ने जमीन की पैमाइश कराकर कब्जा हटवाने और निर्माण गिराने की मांग की है।



पांच लाख की सहायता का प्रस्ताव, पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि परिवार को राहत कोष से पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।



डीएम के अनुसार, हत्या के मामले में आरोपी प्रशासक को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे प्रशासक पद से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं, तालाब की जमीन पर कब्जे की शिकायत की जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।