गाजीपुर: महिलाओं को मतदान से रोकने वाले बूथ होंगे चिह्नित, चुनाव-2027 की तैयारी शुरू

पुलिस रिकॉर्ड से तैयार होगी संवेदनशील बूथों की सूची

अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) डॉ. राकेश कुमार मिश्रा ने सेक्टर पुलिस अधिकारियों को मतदान स्थलों का पुलिस अभिलेखों के आधार पर सत्यापन करने को कहा। इसके लिए थानों में दर्ज एफआईआर, हिस्ट्रीशीटरों की सूची और पिछले चुनावों में हुई हिंसक घटनाओं का विवरण जुटाया जाएगा।



संवेदनशील बस्तियों में पुलिस गश्त बढ़ाने और मतदाताओं में सुरक्षा का भरोसा पैदा करने के निर्देश दिए गए। हिस्ट्रीशीटरों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ समय रहते निरोधात्मक कार्रवाई करने को भी कहा गया। सेक्टर पुलिस अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर जरूरी सूचनाएं जुटाएंगे।



मतदान केंद्रों पर रैंप, पानी और शौचालय की जांच

बैठक में मतदान स्थलों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को पेयजल, शौचालय, रैंप, बिजली, फर्नीचर, शेड और साइनेज की व्यवस्था समय से पूरी कराने के निर्देश दिए गए।



इसके अलावा जर्जर भवन, खराब पहुंच मार्ग और जलभराव वाले मतदान स्थलों की जानकारी जुटाई जाएगी, ताकि चुनाव से पहले कमियों को दूर किया जा सके। सभी अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया।