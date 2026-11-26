गाजीपुर: भाजपा ने संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाया संविधान दिवस, प्रस्तावना के आदर्शों पर चर्चा
भाजपा ने छावनी लाइन स्थित जिला कार्यालय में संविधान दिवस को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाया। विचारगोष्ठी में प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय ने कहा कि संविधान के प्रति सम्मान और उसके मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता सशक्त लोकतंत्र की पहचान है।
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भारतीय जनता पार्टी की ओर से बृहस्पतिवार को छावनी लाइन स्थित जिला कार्यालय में संविधान दिवस को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय की अध्यक्षता में आयोजित विचारगोष्ठी में संविधान के महत्व, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका पर चर्चा हुई। मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय ने कहा कि संविधान के प्रति सम्मान और उसके मूल्यों व आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता ही सशक्त लोकतंत्र की पहचान है।
संविधान लोकतंत्र की आत्मा : कृष्ण बिहारी राय
कृष्ण बिहारी राय ने कहा कि भारतीय संविधान लोकतंत्र की आत्मा, राष्ट्रीय एकता का आधार और नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का संरक्षक है। यह केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक चेतना, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय संप्रभुता का आधार है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित संविधान सभा के सदस्यों ने व्यापक विचार-विमर्श और दूरदर्शिता के साथ इसकी रचना की थी। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया।
अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी रहें जागरूक
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने कहा कि संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्रदान किए हैं। इसमें महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक न्याय और समानता के लिए की गई व्यवस्था समावेशी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए।
जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय ने कहा कि संविधान राष्ट्रीय अस्मिता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और अखंडता का आधार स्तंभ है। इसने विविधताओं से भरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, ताकि नई पीढ़ी संविधान निर्माण की यात्रा, उसके निर्माताओं के योगदान और नागरिक कर्तव्यों से परिचित हो सके।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 4030 चयनित स्थानों पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रत्येक स्थान पर 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
महापुरुषों के चित्रों पर किया पुष्पार्चन
इससे पहले जिला कार्यालय सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संविधान के प्रमुख शिल्पकार भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यकर्ताओं ने संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता जताई।
कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष बृजेन्द्र राय, पूर्व विधायक सुनीता सिंह, कालीचरन राजभर, क्षेत्रीय मंत्री राजेश राजभर, सुशीला सोनकर, वृजनन्दन सिंह, रामराज बनवासी, रामनरेश कुशवाहा, रमेश सिंह पप्पू, अमित सिद्धार्थ, जिला मीडिया प्रभारी शशिकान्त शर्मा सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन जिला उपाध्यक्ष सुधाकर कुशवाहा ने किया।