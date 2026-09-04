Ghazipur News: नियमों को ठेंगा दिखा रहे मालवाहक वाहन, माल नहीं ढोए जा रहे यात्री

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नियमानुसार मालवाहक वाहनों पर लोगों को ढोना गैरकानूनी है। उनकी मौन स्वीकृति के कारण जनपद में ट्रैक्टर-ट्रॉली, पिकअप पर बैठाकर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ढोया जा रहा है। विज्ञापन

जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन यह नजारा देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादातर ग्रामीण पिकअप व ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफर कर रहे हैं। शायद, विभाग को जिले में और हादसे का इंतजार है। नियमानुसार मालवाहक वाहनों पर लोगों को ढोना गैरकानूनी है। उनकी मौन स्वीकृति के कारण जनपद में ट्रैक्टर-ट्रॉली, पिकअप पर बैठाकर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ढोया जा रहा है।जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन यह नजारा देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादातर ग्रामीण पिकअप व ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफर कर रहे हैं। शायद, विभाग को जिले में और हादसे का इंतजार है।

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गाजीपुर। जिले में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मालवाहक वाहनों पर यात्रियों को ढोने का काम चंद रुपये की लालच में किया जा रहा है। मगर जिम्मेदार आंखें बंद किए हुए हैं।