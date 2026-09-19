Ghazipur News: सांसद प्रतिनिधि के घर कांग्रेस ने पहुंचाया यूपीआई वाला तोहफा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:16 AM IST
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गाजीपुर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भाजपा की राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत के आवास पहुंचकर सांसद प्रतिनिधि डॉ. अवधेश बिंद को प्रतीकात्मक रूप से यूपीआई वाला तोहफा दिया।
कांग्रेस ने यह कार्यक्रम 15 अक्तूबर से 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा व्यापारी यूपीआई लेनदेन पर लागू होने वाले 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के विरोध में किया।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि व्यापारी और मध्यम वर्ग पहले से बढ़ती कारोबारी लागत और आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बाजारों में जाकर व्यापारियों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं उठाएंगे।
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इस अवसर पर रविकांत राय, अजय कुमार श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश सिंह, सुमन चौबे, विद्याधर, राजेश गुप्ता, गुड्डू आदि लोग मौजूद रहे।
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कांग्रेस ने यह कार्यक्रम 15 अक्तूबर से 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा व्यापारी यूपीआई लेनदेन पर लागू होने वाले 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के विरोध में किया।
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जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि व्यापारी और मध्यम वर्ग पहले से बढ़ती कारोबारी लागत और आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बाजारों में जाकर व्यापारियों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं उठाएंगे।
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इस अवसर पर रविकांत राय, अजय कुमार श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश सिंह, सुमन चौबे, विद्याधर, राजेश गुप्ता, गुड्डू आदि लोग मौजूद रहे।