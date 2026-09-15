Ghazipur News: शिव-पार्वती को रिझाकर मांगा अखंड सौभाग्य का वर

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शाम को स्नान के बाद नए वस्त्र पहनकर सोलह शृंगार किया और पूजा की थाल सजाकर शिव मंदिरों में पहुंचीं। मंदिरों में देर शाम तक महिला श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। खास बात यह रही कि शादी के बाद पहली तीज मनाने वाली नवविवाहिताओं में पर्व को लेकर खासा उत्साह दिखा।कई नवविवाहिताओं के लिए मायके से कपड़े, जेवर, मिठाई और अन्य सामान भेजे गए थे। महिलाओं ने मेहंदी लगवाई और पूजन सामग्री व शिव-पार्वती की मूर्तियां खरीदीं, जिससे बाजारों में भी चहल-पहल रही।काम, यात्रा या अन्य कारणों से पति से दूर रहने वाली महिलाओं ने वीडियो कॉल और फोन के जरिये तीज की परंपरा निभाई। कई महिलाओं ने वीडियो कॉल पर ही पति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इससे बदलते दौर में तकनीक के साथ परंपरा और भावनाओं के जुड़ाव की तस्वीर भी सामने आई।