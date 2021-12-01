Ghazipur News: मारपीट और लूट के मामले में बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

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नंदगंज। मारपीट और लूट से संबंधित मामले में वांछित एक बाल अपचारी को पुलिस ने बुधवार को पुलिस अभिरक्षा में लिया। पुलिस ने उसे पहलवानपुर पुलिया के पास मुखबिर की सूचना पर पकड़ा। उसके खिलाफ नंदगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज है। थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा ने बताया कि उपनिरीक्षक संतोष कुमार यादव पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित बाल अपचारी पहलवानपुर पुलिया के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पुलिस अभिरक्षा में ले लिया।