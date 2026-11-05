फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Bulldozer used against encroachment; traders express opposition

Ghazipur News: अतिक्रमण पर चला बुलडोजर व्यापारियों ने जताया विरोध

Thu, 05 Nov 2026 01:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Bulldozer used against encroachment; traders express opposition
जंगीपुर कृषि मंडी में अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान नाराज व्यापारियों से बात करते अधिकारीगण। सं
भड़सर। जंगीपुर कृषि मंडी परिसर में बुधवार को व्यापारियों द्वारा आवंटित दुकानों और एलॉट रूम के बाहर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। सदर नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों के अवैध निर्माण और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली।व्यापारी नेता लालजी गुप्ता ने आरोप लगाया कि व्यापारियों को बिना कोई नोटिस दिए अचानक बुलडोजर की कार्रवाई की गई।
विज्ञापन

इससे व्यापारियों का सामान खुले आसमान के नीचे आ गया है और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कई व्यापारी बैंक से कर्ज लेकर अपना कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में अचानक हुई कार्रवाई से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं, कार्रवाई के दौरान जंगीपुर, बिरनो, करंडा, कोतवाली, रामपुर मांझा, दुल्लहपुर और नोनहरा सहित अन्य थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं मंडी सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि करीब 15 दिन पूर्व भी मंडी परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। उस दौरान कई दुकानदारों द्वारा बांस-बल्लियों के सहारे टीन और मड़ई लगाकर खाद्यान्न रखा गया था, जिसे हटाने के निर्देश दिए गए थे। बार-बार कहने के बावजूद कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके चलते कार्रवाई करनी पड़ी। मंडी परिसर में कुल 56 दुकानदारों को दुकानें आवंटित हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed