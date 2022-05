{"_id":"626ec951e207b357e36d3314","slug":"ananya-will-play-for-india-in-senior-asian-volleyball-ghazipur-news-vns651332641","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"चीन में तिरंगा लहराएगी गाजीपुर की बेटी: सीनियर एशियन वॉलीबाल में भारत के लिए खेलेगी अनन्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, गाजीपुर Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Mon, 02 May 2022 11:57 AM IST