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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   32 quintals of raw cashew nuts stored in 400 sacks were burnt in the fire.

Ghazipur News: आग में 400 बोरियों में रखे 32 क्विंटल काजू के कच्चे फल जले

Tue, 15 Sep 2026 11:43 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:43 PM IST
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32 quintals of raw cashew nuts stored in 400 sacks were burnt in the fire.
नोनहरा थाना क्षेत्र के थनईपुर गांव स्थित काजू एक्सपोर्ट प्लांट में आग लगने के बाद का दृश्य-संवा
गंगौली (गाजीपुर)। नोनहरा थाना क्षेत्र के थनईपुर गांव स्थित आदि शिव काजू एक्सपोर्ट प्लांट में सोमवार रात करीब 10 बजे आग लगने से करीब 320 क्विंटल आरसीएन (काजू का कच्चा फल) जलकर नष्ट हो गया। करीब 400 बोरियों में रखे काजू की अनुमानित कीमत करीब दो करोड़ रुपये है। प्लांट को भी नुकसान होने का अनुमान है।
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प्लांट संचालक अविनाश सिंह के अनुसार बिजली कटने से काजू सुखाने वाली तीन ड्रायर मशीनें बंद थीं। रात करीब 10 बजे बिजली आने के बाद तीनों मशीनें एक साथ चालू हो गईं। अधिक लोड पड़ने से शॉर्ट सर्किट होने का दावा करते हुए उन्होंने आग लगने की बात कही। थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक पीड़ित की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। संवाद
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