Ghazipur News: 24 किसानों की समस्याओं का समाधान

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन व राष्ट्र-निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम का मुख्य विषय मेरे सपनों का भारत और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार व जनसेवा रहा। विज्ञापन

इस दौरान मेरे सपनों का भारत थीम पर चित्रकला सहित कई रचनात्मक प्रतियोगिताएं कराई गईं। इसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मातृत्व सुरक्षा के तहत महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें आवश्यक दवाएं वितरित की गईं। स्वयं सहायता समूहों की ओर से निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। विज्ञापन विज्ञापन

इस दौरान प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुशवाहा, एडीओ पंचायत उमेंद्र प्रताप सिंह, एडीओ आईएसबी दिग्विजय नाथ, एडीओ समाज कल्याण पीयूष दूबे सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन व राष्ट्र-निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम का मुख्य विषय मेरे सपनों का भारत और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार व जनसेवा रहा।इस दौरान मेरे सपनों का भारत थीम पर चित्रकला सहित कई रचनात्मक प्रतियोगिताएं कराई गईं। इसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मातृत्व सुरक्षा के तहत महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें आवश्यक दवाएं वितरित की गईं। स्वयं सहायता समूहों की ओर से निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई।इस दौरान प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुशवाहा, एडीओ पंचायत उमेंद्र प्रताप सिंह, एडीओ आईएसबी दिग्विजय नाथ, एडीओ समाज कल्याण पीयूष दूबे सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

जमानिया। विकास खंड सभागार में शनिवार को सेवा संकल्प अभियान के दूसरे दिन विभिन्न जनकल्याणकारी शिविर लगाए गए। अभियान के तहत ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। कृषि विभाग ने पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित 24 पात्र किसानों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया।