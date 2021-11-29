Firozabad News: घनी आबादी में गैस पाइप लाइन डालने का विरोध

विज्ञापन



गेल द्वारा शहर की घनी आबादी वाले संत ग्लास कंपाउंड के पास एक निजी फर्म को कमर्शियल गैस कनैक्शन की स्वीकृति दी है। गैस पाइप लाइन के लिए फिलहाल गेल द्वारा सड़क खोदाई कराई जा रही है। रविवार को जैसे ही गेल की टीम गैस पाइप लाइन डालने को खोदाई करने पहुंची। लोगों ने घनी आबादी में कमर्शियल लाइन डालने का विरोध शुरू कर दिया। क्षेत्रीय नागरिक विपिन गुप्ता, सर्वेश अग्रवाल आदि के अनुसार आबादी क्षेत्र में कमर्शियल गैस सप्लाई सुरक्षा की दृष्टि से गलत है।इस संबंध में गेल अफसरों से वार्ता का प्रयास हुआ। लेकिन क्षेत्रीय अधिकारी का फोन रिसीव नहीं हो सका। संवाद

विज्ञापन

फिरोजाबाद। घनी आबादी क्षेत्र में कमर्शियल गैस कनेक्शन की पाइप लाइन डालने को चल रही सड़क खोदाई का लोगों ने विरोध किया। लोगों के विरोध के बाद गेल की टीम वापिस लौट गई।