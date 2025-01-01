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Firozabad News: ट्रॉमा सेंटर में जेआर से मारपीट, शर्ट फाड़ी

Mon, 05 Oct 2026 12:03 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Mon, 05 Oct 2026 12:03 AM IST
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Junior Resident assaulted and shirt torn at trauma center.
सांकेतिक 
फिरोजाबाद। मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में रविवार शाम मरीज के उपचार के दौरान परिजनों ने जूनियर रेजीडेंट (जेआर) डॉक्टर से मारपीट कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने डॉक्टर की शर्ट भी फाड़ दी। घटना की जानकारी मिलने पर ट्रॉमा सेंटर के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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बताया गया है कि एक मरीज ने अपनी नस काट ली थी। परिजन उसे उपचार के लिए शाम के समय ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। यहां मरीज का उपचार जेआर डॉक्टर जतिन कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर परिजनों और डॉक्टर के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी और उनकी शर्ट फाड़ दी।चिकित्सक के साथ अभद्रता और मारपीट की जानकारी मिलने पर मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. नवीन जैन मौके पर पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से घटना की जानकारी ली और कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएमएस डॉ. नवीन जैन ने बताया कि डॉक्टर के साथ मारपीट की जानकारी मिली है। नियमानुसार कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी।
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