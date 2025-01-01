Firozabad News: अमित गुप्ता बने ब्रज क्षेत्र सह-मीडिया संयोजक
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Mon, 05 Oct 2026 12:15 AM IST
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फिरोजाबाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अमित गुप्ता को ब्रज क्षेत्र सह-मीडिया संयोजक बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। नई जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष डॉ. सतीश दिवाकर के निवास पर अमित गुप्ता का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान महानगर मीडिया प्रभारी आकाश गुप्ता, सोबरन जाटव, अमन यादव, रजनीकांत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद
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