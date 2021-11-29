Firozabad News: ई-रजिस्ट्रीकरण और उपनिबंधक कार्यालय के निजीकरण के खिलाफ साप्ताहिक हड़ताल जारी

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टूंडला। प्रदेश सरकार के ई-रजिस्ट्रीकरण और उपनिबंधक कार्यालय के निजीकरण के विरोध में बृहस्पतिवार को अधिवक्ताओं ने साप्ताहिक कलम बंद हड़ताल कर धरना-प्रदर्शन किया और इसे काला कानून बताया। चुनाव अधिकारी सलीम खां व सुरेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में सुबह 10:30 बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन में पूर्व बार अध्यक्ष रुमाल सिंह यादव ने कहा कि यह फैसला अधिवक्ताओं के हाथ काटने जैसा है और सरकार द्वारा इसे वापस न लिए जाने तक हड़ताल जारी रहेगी, जिसके चलते वादकारी भी परेशान रहे। इस विरोध प्रदर्शन में नरसिंहपाल सिंह, भंवर सिंह सोलंकी, लीलाधर वर्मा, प्रवीन कुमार, अवनीश यादव, लाखन सिंह वर्मा, संदीप यादव और कमलेंद्र उपाध्याय सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। संवाद