Firozabad News: नवरात्र में वाहनों की बुकिंग ने पकड़ी रफ्तार, धनतेरस पर डिलीवरी की होड़

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दोपहिया वाहनों की मांग बढ़ी

त्योहारी सीजन शुरू होते ही दोपहिया वाहनों की बिक्री में तेजी आने लगी है। शोरूम पर ग्राहक पसंदीदा मॉडल और रंग की गाड़ियां देखने पहुंच रहे हैं। कई ग्राहक धनतेरस और दिवाली पर डिलीवरी लेने के लिए पहले से बुकिंग करा रहे हैं। - प्रबल प्रताप, संचालक, गोल्डन हीरो शोरूम विज्ञापन





बेहतर माइलेज वाली कारों पर ग्राहकों का जोर

चारपहिया वाहनों की खरीदारी में ग्राहक बेहतर माइलेज देने वाले मॉडल को प्राथमिकता दे रहे हैं। धनतेरस और दिवाली पर नई गाड़ी घर लाने के लिए लोग पहले से बुकिंग करा रहे हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियों की ओर से कई तरह के ऑफर भी दिए जा रहे हैं। - रंजीत यादव, मैनेजर, कार शोरूम संचालक दोपहिया वाहनों की मांग बढ़ीत्योहारी सीजन शुरू होते ही दोपहिया वाहनों की बिक्री में तेजी आने लगी है। शोरूम पर ग्राहक पसंदीदा मॉडल और रंग की गाड़ियां देखने पहुंच रहे हैं। कई ग्राहक धनतेरस और दिवाली पर डिलीवरी लेने के लिए पहले से बुकिंग करा रहे हैं। - प्रबल प्रताप, संचालक, गोल्डन हीरो शोरूमबेहतर माइलेज वाली कारों पर ग्राहकों का जोरचारपहिया वाहनों की खरीदारी में ग्राहक बेहतर माइलेज देने वाले मॉडल को प्राथमिकता दे रहे हैं। धनतेरस और दिवाली पर नई गाड़ी घर लाने के लिए लोग पहले से बुकिंग करा रहे हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियों की ओर से कई तरह के ऑफर भी दिए जा रहे हैं। - रंजीत यादव, मैनेजर, कार शोरूम संचालक

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फिरोजाबाद। नवरात्र में वाहन बाजार में रौनक लौट आई है। शोरूम पर पसंदीदा मॉडल खरीदने के लिए ग्राहक पहुंच रहे हैं। धनतेरस और दिवाली पर वाहन घर लाने के लिए अभी से बुकिंग कराई जा रही है। बेहतर माइलेज वाली गाड़ियों के साथ ट्रैक्टरों की मांग भी बढ़ी है। कंपनियों के आकर्षक ऑफर ग्राहकों को लुभा रहे हैं। वाहन कारोबारियों को उम्मीद है कि त्योहारों के दौरान बिक्री में और तेजी आएगी।