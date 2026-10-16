Firozabad News: पत्नी से विवाद के बाद नहर में कूदे शिक्षक का शव दो दिन बाद मिला

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गांव डाहिनी निवासी श्रीओम(25) पुत्र स्व. रामस्वरूप निजी स्कूल में शिक्षक थे। उनके बड़े भाई हरिओम ने बताया कि श्रीओम ने करीब डेढ़ साल पहले कोचिंग पढ़ाने के दौरान संपर्क में आई युवती महक से प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच पारिवारिक कलह और विवाद शुरू हो गया था। विवाद के चलते एक सप्ताह से पत्नी महक नगला हंड्रेड स्थित मायके में रह रही थी।परिजन के मुताबिक बुधवार शाम करीब साढ़े सात बजे श्रीओम स्कूटी लेकर निकला था। इसके बाद उसके छीछामई नहर पुल से नहर में कूदने की आशंका जताई गई थी। मौके पर उसकी स्कूटी और चप्पलें मिलने के बाद पुलिस और परिजन ने गोताखोरों से तलाश शुरू कराई थी। शुक्रवार को उसका शव घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर वंशीपुरम के पास मिल गया। सीओ जयबिंद कुमार गुप्ता ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मामले में अभी परिजन की ओर से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर मिलने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।तनाव में आकर शराब पीने की आशंकामृत शिक्षक श्रीओम की स्कूटी की तलाशी के दौरान पुलिस को शराब का क्वार्टर और नमकीन का पैकेट मिला है। मृतक के भाई हरिओम ने बताया कि श्रीओम सामान्यतः शराब का सेवन नहीं करता था। उन्होंने आशंका जताई कि पारिवारिक कलह और गहरे मानसिक तनाव के चलते ही उसने घटना से पहले शराब का सेवन किया होगा।