Firozabad News: बीएड की परीक्षा देने आई बिहार की छात्रा को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, घायल

विज्ञापन

शिकोहाबाद। स्टेशन रोड पर बीएड की परीक्षा देने बिहार से अपने पति पप्पू के साथ आई बेगूसराय के द्वारिकापुर निवासी छात्रा पूजा देवी (24) को सिंचाई विभाग के पास एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर और पैरों में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद ट्रैक्टर स्वामी ने घायल छात्रा को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद रेफर कर दिया गया। सीओ जयबिंद गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं आई है। संवाद