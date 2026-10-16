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Firozabad News: बीएड की परीक्षा देने आई बिहार की छात्रा को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, घायल

Fri, 16 Oct 2026 11:42 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 16 Oct 2026 11:42 PM IST
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A female student from Bihar, who had come to take a B.Ed. exam, was struck by a tractor and sustained injuries.
संयुक्त चिकित्सालय में घायल छात्रा का उपचार करते चिकित्सक। स्रोत संवाद - फोटो : संयुक्त चिकित्सालय में घायल छात्रा का उपचार करते चिकित्सक। स्रोत संवाद
शिकोहाबाद। स्टेशन रोड पर बीएड की परीक्षा देने बिहार से अपने पति पप्पू के साथ आई बेगूसराय के द्वारिकापुर निवासी छात्रा पूजा देवी (24) को सिंचाई विभाग के पास एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर और पैरों में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद ट्रैक्टर स्वामी ने घायल छात्रा को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद रेफर कर दिया गया। सीओ जयबिंद गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं आई है। संवाद
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