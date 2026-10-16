Firozabad News: बोलेरो पिकअप की टक्कर, गड्ढे में पलटा वाहन, बाल-बाल बचे पुलिसकर्मी

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मक्खनपुर पुलिस की गाड़ी तड़के करीब 5 बजे नए बाईपास पर इंदरई गांव के सामने खड़ी थी। इसी दौरान तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप अनियंत्रित होकर पुलिस वाहन से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सीओ जयबिंद कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं और कोई भी घायल नहीं हुआ है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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मक्खनपुर। थाना क्षेत्र में नए बाईपास पर शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप की टक्कर से गश्त कर रहा पुलिस वाहन सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। वाहन में मौजूद दोनों पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए।