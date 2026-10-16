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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Bolero pickup truck collides with vehicle, causing it to overturn into a ditch; police personnel have a narrow escape.

Firozabad News: बोलेरो पिकअप की टक्कर, गड्ढे में पलटा वाहन, बाल-बाल बचे पुलिसकर्मी

Fri, 16 Oct 2026 11:45 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 16 Oct 2026 11:45 PM IST
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Bolero pickup truck collides with vehicle, causing it to overturn into a ditch; police personnel have a narrow escape.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
मक्खनपुर। थाना क्षेत्र में नए बाईपास पर शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप की टक्कर से गश्त कर रहा पुलिस वाहन सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। वाहन में मौजूद दोनों पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए।
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मक्खनपुर पुलिस की गाड़ी तड़के करीब 5 बजे नए बाईपास पर इंदरई गांव के सामने खड़ी थी। इसी दौरान तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप अनियंत्रित होकर पुलिस वाहन से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सीओ जयबिंद कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं और कोई भी घायल नहीं हुआ है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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