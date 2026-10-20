फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Uproar at trauma center; healthcare worker throws attendant's mobile phone after they start recording a video

Firozabad News: ट्रामा सेंटर में हंगामा, वीडियो बनाने पर स्वास्थ्यकर्मी ने तीमारदार का मोबाइल फेंका

Tue, 20 Oct 2026 11:50 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 20 Oct 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Uproar at trauma center; healthcare worker throws attendant's mobile phone after they start recording a video
सांकेतिक 
फिरोजाबाद। सरकारी ट्रामा सेंटर में झूला झूलने के विवाद में घायल जितेंद्र सिंह को उपचार के लिए पहुंचे तीमारदार राहुल के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने अभद्रता की। बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के गांव नगला शेख निवासी राहुल ने बताया कि मढुआ माता मंदिर पर बच्चों के झूला झूलने को लेकर हुए विवाद में संचालक और उसके साथियों ने जितेंद्र पर लोहे की सरिया व ईंट से प्रहार कर घायल कर दिया था, जिन्हें पुलिस ट्रामा सेंटर लाई थी। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक द्वारा बिना मजरूबी चिट्ठी के उपचार करने से इनकार करने और बाद में जब स्वास्थ्य कर्मी टांके लगाने लगा, तो तीमारदार द्वारा वीडियो बनाने पर गुस्साए स्वास्थ्य कर्मी ने राहुल का मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। जिससे वहां हंगामा मच गया। सुरक्षाकर्मियों ने बमुश्किल मामला शांत कराया और मंगलवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया। इस संबंध में सीएमएस डॉ. नवीन जैन ने बताया कि आरोपी स्वास्थ्य कर्मी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है, जबकि पीड़ित पक्ष की ओर से अभी कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed