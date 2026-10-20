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Firozabad News: महिला परिचालक पर अश्लील टिप्पणी करने का ऑडियो वायरल

Tue, 20 Oct 2026 11:56 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 20 Oct 2026 11:56 PM IST
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Audio of obscene remarks made towards a female conductor goes viral
सांकेतिक 
शिकोहाबाद। रोडवेज विभाग में तैनात एक महिला परिचालक से अभद्रता और अवैध संबंध बनाने से संबंधित एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। महिला परिचालक ने विभाग के एक बाबू पर समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है।
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शिकोहाबाद रोडवेज डिपो में तैनात रोडवेज के दो चालकों की बातचीत का ऑडियो बताया गया है। जिसमें एक चालक दूसरे चालक को उस समय फोन करता है, जब महिला परिचालक की ड्यूटी चालक के साथ में लगी होती है। आरोप है कि बातचीत के दौरान एक चालक ने दूसरी बस में तैनात महिला परिचालक के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए अश्लील और अभद्र बातें कहीं। महिला परिचालक ने इसका विरोध करते हुए मामले की शिकायत विभागीय अधिकारियों से की है। महिला परिचालक का आरोप है कि डिपो के कुछ कर्मचारी लगातार उस पर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। महिला के संबंध में अभद्र बातचीत करने का ऑडियो एवं घटना के बारे में जानकारी देती हुई महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।
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यह ऑडियो लगभग चार-पांच माह पुराना है। इस मामले की जांच की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में यह पूरा मामला है। इस जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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प्रेमपाल सिंह, एआरएम, शिकोहाबाद
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