Firozabad News: महिला परिचालक पर अश्लील टिप्पणी करने का ऑडियो वायरल

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शिकोहाबाद रोडवेज डिपो में तैनात रोडवेज के दो चालकों की बातचीत का ऑडियो बताया गया है। जिसमें एक चालक दूसरे चालक को उस समय फोन करता है, जब महिला परिचालक की ड्यूटी चालक के साथ में लगी होती है। आरोप है कि बातचीत के दौरान एक चालक ने दूसरी बस में तैनात महिला परिचालक के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए अश्लील और अभद्र बातें कहीं। महिला परिचालक ने इसका विरोध करते हुए मामले की शिकायत विभागीय अधिकारियों से की है। महिला परिचालक का आरोप है कि डिपो के कुछ कर्मचारी लगातार उस पर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। महिला के संबंध में अभद्र बातचीत करने का ऑडियो एवं घटना के बारे में जानकारी देती हुई महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।यह ऑडियो लगभग चार-पांच माह पुराना है। इस मामले की जांच की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में यह पूरा मामला है। इस जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।प्रेमपाल सिंह, एआरएम, शिकोहाबाद