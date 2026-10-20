Firozabad News: दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को तीन तलाक देकर घर से निकाला

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60 फुटा रोड, निवासी शाखिया ने आरोप लगाया है कि उसका निकाह 7 नवंबर 2021 को इटावा शहर कोतवाली तहत मोहल्ला गाड़ीपुरा निवासी शुएब उर्फ चीनी इस्लाम मजहब के रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। शादी में परिजन ने करीब आठ लाख रुपये खर्च किए थे, लेकिन ससुरालीजन इससे संतुष्ट नहीं थे। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति शुएब उर्फ चीनी, सास सायरा, ननद शाकिरा उर्फ लल्ली व हुमा उर्फ कल्लो, देवर मुख्तियार और जेठ शारिक उर्फ शेरा दहेज में बाइक न मिलने को लेकर ताने देने लगे और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। पति उसे बार-बार तलाक देने की धमकी देता था। पुत्र तैमूर के जन्म और घर टूटने के डर से पीड़िता सहन करती रही।14 अगस्त 2026 को पल्सर बाइक की मांग को लेकर पति ने गाली-गलौज की। जब वह थाने जाने लगी, तो आरोपियों ने घेरकर पीटा, जिससे उसके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं। पति ने तीन बार तलाक बोलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। घटना के बाद पीड़िता ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी, जिससे घबराकर पति उसे जबरन फिरोजाबाद लाया और जाटवपुरी चौराहे पर छोड़कर भविष्य में ससुराल आने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।