Firozabad News: यूपीआई पर टैक्स लगाने के विरोध में व्यापारियों ने दिया धरना

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उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष रवींद्रलाल तिवारी एवं महानगर अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल के नेतृत्व में घंटाघर चौराहे पर यूपीआई पर लगाए गए एमडीआर टैक्स 0.4 प्रतिशत का विरोध किया। जिलाध्यक्ष रवींद्रलाल तिवारी ने कहा कि इस तरह के टैक्स से बाजार में कैश से लेन देन बढ़ेगा। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सांसद प्रतिनिधि सतेंद्र जैन सौली को दिया। इसके साथ दिवाली को ध्यान में रखते हुए बाजारों में साफ सफाई नियमित की जाए।दस बजे से पहले कूड़ा उठान हो जाए। ताकि बाजारों में कूड़ा वाहनों के कारण जाम नहीं लगने पाए। त्योहार पर बाजारों में जीएसटी,खाद्य विभाग एवं बांट-माप विभाग द्वारा छापेमारी नहीं की जाए। नगर मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लेकर उचित आश्वासन दिया।प्रदर्शन में मदनलाल वर्मा, कौशल किशोर उपाध्याय, अलकार चौधरी, संजय गुप्ता, रामबाबू झा, अर्जेश उपाध्याय, पवन दीक्षित, विजय भम्वानी,नवीन उपाध्याय, राजपाल यादव, गौरव जैन, इनाम सिंह प्रताप प्रजापति,राधामोहन शर्मा, राकेश बाबू शर्मा शामिल थे।