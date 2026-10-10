फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   The Roadways bus driver and conductor dropped off three passengers on the bypass at 1 AM.

Firozabad News: रोडवेज बस चालक-परिचालक ने तीन यात्रियों को रात 1 बजे बाईपास पर उतारा

Sat, 10 Oct 2026 11:42 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
The Roadways bus driver and conductor dropped off three passengers on the bypass at 1 AM.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
मक्खनपुर। फर्रुखाबाद डिपो की एक रोडवेज बस के चालक और परिचालक द्वारा मनमानी करने का मामला सामने आया है। कुबेरपुर से मक्खनपुर आ रहे यात्री कुसुम गुप्ता, प्रांजल गुप्ता व योगिता गुप्ता को मक्खनपुर कस्बे के अंदर या बिल्टीगढ़ चौराहे पर उतारने के बजाय रात 1 बजे नए बाईपास के सुनसान अंधेरे में उतार दिया गया। विरोध करने पर अभद्रता की गई। यात्रियों का आरोप है कि टिकट पर बस का वास्तविक रजिस्ट्रेशन नंबर भी अंकित नहीं था। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। एआरएम राजेश कुमार ने बताया कि मामले में जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed