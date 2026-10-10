Firozabad News: कोचिंग से लौट रही छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश, जान से मारने की धमकी

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पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया वह चंदवार गेट पुल के पास स्थित कोचिंग से पढ़कर घर लौट रही थी। शाम करीब साढ़े छह बजे तोतलपुर के पास गांधी बाबा मंदिर के निकट एक युवक ने उसे साइकिल से खींच लिया और दुष्कर्म की कोशिश के इरादे से दबोच लिया। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर उसे बचाया। आरोप है कि इसके बाद युवक ने खुद को प्रधान प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि वह पुलिस को रुपये देकर मामला निपटा लेगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसने छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी। सीओ सदर तेजस त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता ने तहरीर में आरोपी की गाड़ी का बताते हुए पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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फिरोजाबाद। कोचिंग से पढ़कर घर लौट रही छात्रा को रास्ते में रोककर दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगा है। छात्रा की चीख-पुकार सुनकर आसपास के राहगीरों और घरों में मौजूद लोगों ने उसे बचाया। आरोप है कि युवक ने खुद को प्रधान प्रतिनिधि बताते हुए पुलिस को रुपये देकर बच निकलने की बात कही और छात्रा को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने 9 अक्तूबर को बसई मोहम्मदपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।