Firozabad News: नया टैक्स लगाने का व्यापारियों ने किया विरोध

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उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनिल मैनेजर ने इस नए टैक्स का विरोध करते हुए कहा कि यह नया टैक्स व्यापारियों की मुसीबत बढ़ाने का काम करेगा। प्रदेश सरकार को चाहिए कि यह नया टैक्स तत्काल वापस लिया जाए। क्योंकि प्रदेश के व्यापारी इस नए टैक्स से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह नया टैक्स कैश लेन-देन को बढावा देगा। इससे लूटपाट की घटनाओं के साथ-साथ अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। डीएम संतोष कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपने वालों में महानगर अध्यक्ष अनुज भारद्वाज, अजय मित्तल, अरुण गुप्ता, अजहरुद्दीन, मोहम्मद शाहिद, सियाराम प्रजापति, डॉ अखिलेश शर्मा, दिनेश विशिष्ट, प्रवीन गुप्ता आदि शामिल थे।

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फिरोजाबाद। यूपीआई भुगतान पर व्यापारियों से 0.4 प्रतिशत एमडीआर काटे जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनिल मैनेजर के नेतृत्व में डीएम संतोष शर्मा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस टैक्स को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की।