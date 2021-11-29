फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   No consensus reached on holding the Jain fair at Shikharashram Bagichi; community disappointed.

Firozabad News: शिखराश्रम बगीची में जैन मेले पर नहीं बनी सहमति, समाज में मायूसी

Fri, 09 Oct 2026 12:19 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 09 Oct 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
No consensus reached on holding the Jain fair at Shikharashram Bagichi; community disappointed.
टूंडला। शिखराश्रम बगीची में लगने वाले लगभग 105 वर्ष पुराने ऐतिहासिक जैन मेले को लेकर चला आ रहा विवाद प्रशासनिक मध्यस्थता के बाद भी नहीं सुलझ सका है। तहसील परिसर में एसडीएम दिव्या सिंह, सीओ अरुण कुमार चौरसिया और थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह की उपस्थिति में जैन समाज के प्रतिनिधियों और शिखराश्रम बगीची प्रबंधन के बीच हुई वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई।
विज्ञापन


बैठक के दौरान जैन समाज के सुनील जैन कल्लू ने मेले की ऐतिहासिक परंपरा का हवाला दिया, जबकि बगीची प्रबंधक आदित्य जैन ने इसे निजी संपत्ति व पारिवारिक बंटवारा बताते हुए वहां पार्किंग चलाने और निर्माण कार्य के कारण मेले के लिए जगह न होने का पक्ष रखा। प्रशासन ने निजी भूमि होने का हवाला देते हुए दोनों पक्षों से आपसी सहमति बनाने को कहा है। एसडीएम दिव्या सिंह ने स्पष्ट किया है कि एक ही समाज के दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद ही मेले की अनुमति दी जाएगी। इस बैठक में अरविंद जैन, शशांक जैन, विशाल जैन, अवनीश जैन और मोनू जैन आदि उपस्थित रहे, जिससे फिलहाल जैन समाज में मायूसी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed