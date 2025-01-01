Firozabad News: कांग्रेसियों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव एवं महानगर अध्यक्ष शफात खान राजू के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। चुनाव आयोग से जवाबदेही मांगने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई वरिष्ठ नेताओं व सांसदों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।प्रदर्शनकारियों ने एलान किया कि 9 अक्तूबर (शुक्रवार) सुबह 11 बजे से फिरोजाबाद-जलेसर रोड स्थित पार्टी के जिला कार्यालय से जिला मुख्यालय तक विशाल लोकतंत्र बचाओ पैदल मार्च निकाला जाएगा। इसमें राष्ट्रीय सचिव एवं ब्रजजोन प्रभारी कुणाल चौधरी विशेष रूप से शामिल होंगे। विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ नेता हाजी सईद पटेल, प्रदेश सचिव प्रकाश निधि गर्ग, सतीशचंद्र अग्रवाल नेताजी, पीसीसी हाजी नसीर अहमद, जिला उपाध्यक्ष राजवीर सिंह यादव, जितेंद्र तिवारी, लक्ष्मीप्रकाश गुप्ता, डॉ. सुरेश कौशल, अजय यादव, पार्षद नुरुहुदा लाला राइन आदि मौजूद रहे।