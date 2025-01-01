Firozabad News: हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही 24 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद

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टूंडला। जंक्शन पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने हरियाणा से तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जीआरपी प्रभारी विश्वनाथ मिश्रा ने बताया कि बुधवार देर शाम प्लेटफॉर्म संख्या 1/2 के पश्चिमी छोर पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध अवस्था में बैठे एक रेलयात्री के पास से दो सूटकेस और एक पिट्ठू बैग से हरियाणा मार्का ब्लेंडर प्राइड और बैगपाइपर अंग्रेजी शराब की कुल 24 बोतलें बरामद की गईं। पकड़े गए आरोपी की पहचान अंकित कुमार (निवासी चौधुर टोला भवानीपुर, थाना संग्रामपुर, पूर्वी चंपारण, बिहार) के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि बिहार में शराब प्रतिबंधित होने के कारण आरोपी हरियाणा और दिल्ली से अवैध तस्करी कर इसे ले जा रहा था। जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। संवाद