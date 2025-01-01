Firozabad News: सरिया से गेंद उतारते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया 8 साल का मासूम, झुलसा

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गांव शेरपुर निवासी योगेश का आठ वर्षीय पुत्र वंशी बुधवार दोपहर घर पर खेल रहा था। इसी दौरान उसकी मां गीता घर के बाथरूम में नहाने चली गईं। मां को व्यस्त देख वंशी नल का एक लोहे का सरिया उठाकर छत पर चला गया, जहां उसकी गेंद फंसी हुई थी। जैसे ही उसने सरिया बढ़ाकर गेंद को उतारने का प्रयास किया, सरिया ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से छू गया।सरिया छूते ही तेज करंट की चपेट में आकर मासूम वंशी चीखकर अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। छत से आवाज और छटपटाने की आहट सुनकर परिजन और आसपास के लोग दौड़कर ऊपर पहुंचे। बच्चे को बदहवास हालत में पड़ा देख परिवार में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।परिजन मासूम को तुरंत मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसका आपातकालीन उपचार शुरू किया। हादसे में मासूम के हाथ और पैर गंभीर रूप से झुलस गए थे तथा शरीर पर छले पड़ गए थे। प्राथमिक इलाज के बाद देर रात चिकित्सकों ने उसे बर्न वार्ड रेफर कर दिया, जहां उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।