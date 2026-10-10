फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Punjab congress president Pargat Singh Coronation

परगट सिंह की ताजपोशी आज: पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट होंगे शामिल, सीएम के चेहरे को लेकर कही ये बात

Sun, 11 Oct 2026 12:28 AM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 11 Oct 2026 12:28 AM IST
सार

परगट सिंह ने कहा कि एकजुटता ही कांग्रेस की ताकत है। पार्टी में उनके समेत मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखने वाले कई नेता हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी होंगे।

विज्ञापन
Punjab congress president Pargat Singh Coronation
परगट सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रधान परगट सिंह रविवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में पदभार संभालेंगे। समारोह में पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट शामिल होंगे जबकि व्यस्तताओं के चलते पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का कार्यक्रम रद्द हो गया है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए यह आयोजन संगठन में एकजुटता का संदेश देने के लिहाज से अहम है।

विज्ञापन

शनिवार को कांग्रेस भवन पहुंचे परगट सिंह ने कहा कि एकजुटता ही कांग्रेस की ताकत है। पार्टी में उनके समेत मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखने वाले कई नेता हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी होंगे। उनके इस बयान को प्रदेश में नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अहम माना जा रहा है। 
विज्ञापन


परगट सिंह ने संकेत दिया कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर पार्टी को सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना होगा। परगट ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों दल नूराकुश्ती कर रहे हैं और पंजाब के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, वहीं आप सरकार पंजाब पुलिस और विजिलेंस ब्यूरो का इस्तेमाल अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed