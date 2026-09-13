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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   The Lodhi Rajput and Nishad communities were honored at the Samajwadi Party's PDA Unity Conference.

Firozabad News: समाजवादी पार्टी के पीडीए एकता सम्मेलन में लोधी राजपूत और निषाद समाज का हुआ सम्मान

Sun, 13 Sep 2026 11:42 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 13 Sep 2026 11:42 PM IST
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The Lodhi Rajput and Nishad communities were honored at the Samajwadi Party's PDA Unity Conference.
टूंडला में सपा पीडीए का एकता सम्मेलनसंगठन - फोटो : टूंडला में सपा पीडीए का एकता सम्मेलन संगठन
टूंडला। एटा रोड स्थित कैंप कार्यालय पर समाजवादी पार्टी द्वारा राष्ट्रीय सचिव महाराज सिंह धनगर के नेतृत्व में पीडीए एकता सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें लोधी राजपूत एवं निषाद समाज के लोगों का सम्मान किया गया।
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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री विशंभर प्रसाद निषाद का स्वागत करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सपा पीडीए के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, जबकि भाजपा सरकार में वे योजनाओं से वंचित हैं।
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इस दौरान जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव, शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा, जिला महासचिव मीना राजपूत, मोहम्मद फहीम, संदीप यादव, अनिल यादव, सत्यवीर सिंह यादव, सूरज यादव, कमल सिंह दिवाकर, रूपेंद्र वर्मा और अमित चौधरी आदि मौजूद रहे। संवाद
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