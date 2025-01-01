Firozabad News: सपा नेताओं ने बंद स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर मनाया शिक्षक दिवस

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फिरोजाबाद। सपा नेताओं ने बंद स्कूलों में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया। सपा के पूर्व एमएलसी डा. दिलीप यादव ने प्राथमिक विद्यालय नगला धर्म अरांव को बंद किए जाने के विरोध में ग्रामीणों एवं बच्चों के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीब बच्चों से शिक्षा का हक छीनने का काम कर रही है। उनके साथ काफी ग्रामीण शामिल थे। मदनपुरब्लाक के नायन,नगला मान सिंह सहित कऊी स्कूलों में ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन किया। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामसेवक यादव ने भी क्षेत्र के बंद स्कूलो में जाकर प्रदर्शन करते हुए इन स्कूलों को खोले जाने की मांग की। ताकि ग्रामीण अंचल के गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके।