Firozabad News: उद्योग बंधु की बैठक में जलेसर रोड पर फूड पार्क बनाने का प्रस्ताव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

द एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑनर्स की ओर से मांग रखी गई कि यूपीसीडा आस्थान जलेसर रोड स्थित रिक्त पड़ी सरकारी भूमि पर फूड पार्क का निर्माण कराया जाए, जिसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया। इसके साथ ही, आस्थान में लंबे समय से प्रस्तावित फ्लैटेड इंडस्ट्रीज सेक्टर को जल्द से जल्द तैयार कराने की मांग भी जोर-शोर से उठाई गई।उद्यमियों ने यूपीसीडा आस्थान जलेसर रोड और नगला भाऊ क्षेत्र में बिजली ट्रिपिंग की समस्या को गंभीर रूप से उठाया और इसके स्थायी निदान की मांग की। सीडीओ शत्रोहन वैश्य ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को औद्योगिक आस्थानों में निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता रणनीति बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, प्रस्तावित नए विद्युत उपखंड के निर्माण से जुड़ी कार्रवाई को तेजी से पूरा करने को कहा।बैठक में औद्योगिक आस्थान नगला भाऊ की सड़कों और साइड पटरियों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण का मुद्दा भी छाया रहा, जिस पर नगर मजिस्ट्रेट के निर्देशन में संयुक्त कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने की सहमति बनी। इसके अलावा उद्यमी राजकुमार शर्मा ने जलेसर रोड पर मार्ग चौड़ीकरण और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था की धीमी गति पर नाराजगी जताई।संचालन उपायुक्त उद्योग संध्या यादव द्वारा किया गया। बैठक में उद्यमी मुकेश बंसल टोनी, सिंहराज यादव, अनिल जैन सहित बिजली विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।