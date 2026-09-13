Firozabad News: एक्सप्रेस-वे पर वाहन की टक्कर से नोएडा के प्रापर्टी डीलर की मौत

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रविंद्र चौबे (55) निवासी सेक्टर-45 नोएडा शनिवार रात करीब साढ़े आठ बजे स्कूटी से नोएडा से कानपुर जा रहे थे। वह नसीरपुर क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के किलोमीटर संख्या 50 के समीप पहुंचे। तभी पीछे से आए किसी वाहन ने स्कूटी में टक्कर मार दी। स्कूटी सवार प्रॉपर्टी डीलर गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची नसीरपुर पुलिस ने घायल को उपचार के लिए संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंची। यहां चिकित्सक ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेजा है। मृतक अपने पीछे पत्नी लक्ष्मी देवी, एक बेटा और दो बेटियों को रोता-बिलखता छोड़ा है।

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शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर शनिवार रात किसी वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार प्रापर्टी डीलर की मौत हो गई। हादसा नसीरपुर थाना क्षेत्र में किलोमीटर संख्या 50 के पास हुआ। नसीरपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज भेजा है।