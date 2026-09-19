Firozabad News: मासूम की स्थिति में नहीं हुआ सुधार, चिंता में परिवार

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गांव लभौआ निवासी अंजलि निगम ने प्रसव के बाद बेटे को जन्म दिया था। इसके बाद अंजलि की मौत हो गई थी। मासूम की हालत नाजुक होने के कारण उसे आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले चार दिन से उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं है। पहले से गम में डूबे पिता को बेटे की चिंता सता रही है। इस मामले में सस्पेंड हुए पुलिसकर्मियों के बयान होने अभी बाकी हैं। बयान दर्ज होने के बाद पूरे मामले की जांच रिपोर्ट पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी। इंस्पेक्टर अनुज कुमार राणा का कहना है कि जल्द ही पुलिसकर्मियों के बयान लिए जाएंगे।अधर में लटकी मदद की उम्मीदशिकोहाबाद। पुलिस की जांच रिपोर्ट पूरी न हो पाने के कारण मृतका के परिवार को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक मदद दिलाने की उम्मीद भी अधर में लटकी है। एसडीएम शिकोहाबाद राजेश कुमार शुक्ला का कहना है कि अभी इस मामले में आर्थिक मदद के लिए रिपोर्ट भेजाना अपेक्षित है। जांच पूरी होने के बाद आर्थिक मदद के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।